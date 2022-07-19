Son dakika haberi: İzmir'deki uyuşturucu operasyonlarında 23 kişi yakalandı
AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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Son dakika haberi... İzmir'de, 5 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de, 5 ilçedeki uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10-18 Temmuz arasında Beydağ, Buca, Dikili, Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu operasyonları düzenledi.
Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı drone destekli operasyonlarda 12 kilo 774 gram esrar, 6 gram metamfetamin, 6 sentetik hap, 18 uyuşturucu içme aparatı ve 2 bin 42 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 23 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
AA / Hüseyin Bağış - Güncel