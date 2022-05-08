Son dakika haberi: İzmir'deki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Sarıçalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda buluşan bir grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine C.U. yanında bulunan tabancayla Kemal Sönmez (26), Ahmet Çetin (35) ile Feyyaz B'yi (34) yaralayıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Kemal Sönmez ve Ahmet Çetin yaşamını yitirdi. Feyyaz B'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.