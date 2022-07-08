Son dakika haberi | İzmir'deki dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | İzmir'deki dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberi | İzmir'deki dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir'de dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi, telefonla ulaştıkları kişileri "Hukuk bürosundan arıyoruz. Kargonuzu almamışsınız. Bununla ilgili bir icra dosyanız var. Haciz gelecek." ya da "Sigorta borcunuz var" gibi sözlerle kandırıp dolandırdıkları öne sürülen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Operasyon kapsamında 21 kişinin mağdur sıfatıyla ifadesine başvuruldu.

Şüphelilerin İzmir'de bir çağrı merkezi kurdukları tespit edildi.

Çağrı merkezine 5 Temmuz'da düzenlenen operasyonda 6'sı kadın 7 şüpheli yakalandı.

Yapılan aramada mağdur edilen kişilere ait bilgilerin yer aldığı dijital belgeler ile piyasa değeri toplam 1,7 milyon lira olan şüphelilere ait 2 otomobile el konuldu.

Yapılan incelemenin ardından suça karıştığı öne sürülen 2 kişi daha gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 2'si, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

İzmir Emniyet Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title