Son dakika haberi... İzmir'de Yatak Fabrikasında Yangın
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Son dakika haberine göre İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale halen sürüyor.
İzmir'in Torbalı ilçesindeki bir yatak fabrikasında yangın çıktı. Yangına müdahale halen sürüyor.
Yangın, bugün saat 11.00 sıralarında Torbalı Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yanıcı özelliği yüksek malzemeler nedeniyle bir anda yayılan yangını söndürme çalışmaları halen sürüyor.
Kaynak: ANKA / Güncel