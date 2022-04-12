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Son dakika haberi! İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı

AA - Hüseyin Bağış - Güncel
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Son dakika haberi! İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 19 kişi yakalandı

Son dakika haberler: İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Kiraz ve Ödemiş'te uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, sabah saatlerinde belirlenen 12 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş çok miktarda esrar, skunk ve metamfetamin, kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkileri, iki tabanca, iki şarjör ve fişek ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 19 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Hüseyin Bağış - Güncel

Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş, İzmir, Güncel, Haberler

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