Son dakika haberi! İzmir'de Uyuşturucu Operasyonu: 48 Gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 8 ilçede yürütülen operasyonlarda, 48 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ile orman arazisine ekilmiş durumda kenevir bitkisi ele geçirildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında 8 ilçede operasyonlar yaptı.

Yapılan açıklamaya göre; Bergama, Beydağ, Güzelbahçe, Karabağlar, Kiraz, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde yapılan operasyonlarda 48 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 51 bin 305 gram kubar esrar, 125 gram metamfetamin, 903 adet sentetik hap, 20 uyuşturucu içme aparatı ile ormanlık araziye dikili vaziyette 6 bin 379 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 48 şüpheliden 3'ü tutuklanarak, cezaevine götürüldü.