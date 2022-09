Son dakika haberi | İzmir'de "Tuğrul Okudan" Tepkisi: "Bu Sağlıkta Şiddet Değil, Terördür. Bu Vahşet Önlenmelidir"

Son dakika haberler: İzmir Tabip Odası ve sağlık meslek örgütleri, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tepki göstererek, "Artık bu sadece şiddet değil sağlıkta terördür. Tweetle bakanlık yönetenleri kınıyoruz. Can korkusu ve ölüm kaygısıyla işimize gitmek istemiyoruz. Sağlıktaki terör artık ülkenin en önemli sorunudur. Bu vahşet önlenmelidir" açıklamasını yaptı.

KERİM UĞUR

İzmir Tabip Odası ve sağlık meslek örgütleri, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın bir hasta yakını tarafından bıçaklanarak öldürülmesine tepki göstererek, "Artık bu sadece şiddet değil sağlıkta terördür. Tweetle bakanlık yönetenleri kınıyoruz. Can korkusu ve ölüm kaygısıyla işimize gitmek istemiyoruz. Sağlıktaki terör artık ülkenin en önemli sorunudur. Bu vahşet önlenmelidir" açıklamasını yaptı.

İzmir Tabip Odası, sağlık meslek örgütleri ve sendikalar, İstanbul Esenyurt Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ın öldürülmesiyle ilgili olarak bugün İzmir Tabip Odası Orhan Süren Salonu'nda basın açıklaması yaptı.

"BU BİR HÜKÜMET POLİTİKASIDIR"

İzmir Tabip Odası Genel Sekreteri Ceylan Özkan'ın okuduğu açıklama şöyle:

"Sağlıkta şiddet artık 24 saat tüm sağlık çalışanlarının hemen dibindedir. Ne yazık ki hükümet ile kamu yöneticileri bu ağır, sınırsız vahşetin hem seyircisi hem özendiricisi olarak canını kaybeden, yaralanan, hakarete ve aşağılamaya uğrayan tüm sağlık çalışanlarının sorumlusudur. Artık bu sadece şiddet değil, sağlıkta terördür. Sağlık Bakanlığı ve hükümet, yılların biriktirdiği sorunları artık halının altına süpürememekte, örneğin 5 dakikada bir hasta yazılan randevu sistemini kendisi tıkamaya çalışarak, ayda üç hakla sınırlandırarak bu sistemin çıkmazlarını bizzat kendisi itiraf etmektedir. Sağlık sisteminde günde ortalama 80 tane şiddet olayı kayıtlara geçmektedir. Bu bir tesadüf olamaz. Bu bir hükümet politikasıdır. Hükümet ve Sağlık Bakanlığı vatandaşını, randevu almak, muayene olmak, reçete yazdırmak, rapor almak ve tetkik yaptırmak için teşvik eden bir tutum içindedir. Bu konuda en ufak bir tedbir alınmamakta, sıradan AVM'lerde yaygın kullanılan x-ray cihazları bile sağlık tesislerine çok görülmektedir. Güvenlik önlemi hiçbir şekilde alınmamaktadır ve hiçbir caydırıcı yaptırım uygulanmamaktadır. Her sağlık çalışanı evinden işine giderken ölüm korkusu ve kaygısı ile gitmektedir. Tuğrul Okudan da dün evinden çıkarken, aynı kaygı ile yola çıktı ve maalesef hepimizin korktuğu müessif ve vahşi olay onun başına geldi.

"HESAP SORULMALI"

TTB ve diğer sağlık örgütlerin önerilerine şimdiye kadar kulak tıkanmıştır. Sağlıkta şiddet yasası hiçbir şekilde ele alınmamakta, bu konuda 1 Ağustos'ta özel oturum çağrısı yapıldığı halde iktidar başta olmak bazı siyasi partilerin milletvekilleri, kuliste oturup, genel kurul salonuna girmeyerek, sağlık çalışanlarının hayatını hiçe saydıklarını itiraf etmişlerdir. Bunu unutmadık unutmayacağız. Bu milletvekillerini, bu partileri tek tek kınıyoruz. Sağlıkta terör nedeniyle hayatını kaybeden tüm sağlık emekçilerinin anısı yaşatılacaktır ve hem sorumlular hem de bu canilere kol kanat gerenlerin tümünden yargının hesap sormasını talep ediyoruz. Tweetle bakanlık yönetenleri kınıyoruz. Bir an önce sağlık alanında çalışan örgütler ve TTB'nin sağlıkta şiddet yasası konusundaki önerileri meclise getirilmelidir. Tüm sağlık kuruluşlarında, en yüksek derecede güvenlik önlemleri alınmalı, caydırıcı, günlük pratik ve yasal süreçler bir an önce hayata geçirilmelidir. Evimizden çıkarken, can korkusu ve ölüm kaygısıyla işimize gitmek istemiyoruz. Bir canın daha kaybedilmesine tahammülümüz yoktur. Sağlık alanındaki terör artık ülkenin en önemli sorunudur. Bu vahşet önlenmelidir."