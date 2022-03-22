Son dakika haberi: İzmir'de tefeci operasyonu: 4 gözaltı

ALİAĞA, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Aliağa ilçesinde, ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları yüksek faizle borçlandırıp, tehdit ve darbeden 4 şüpheli, polis ekiplerinin operasyonuyla gözaltına alındı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede ekonomik durumu kötü olan, bankalardan kredi alamayan ve acil nakit para arayışı içerisine giren vatandaşları, yüksek faizlerle borçlandırıp, tehdit ve darp ederek baskı yoluyla mağdur eden şüpheliler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Menemen ilçesinde tespit edilen 5 ev ve 2 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 ajanda ve çok sayıda borçlu bilgisinin bulunduğu not kağıtları, 2 noter satış belgesi, 17 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, 2 uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, 1 pompalı tüfek, 4 tabanca mermisi ve yüksek faizle borçlandırılan kişilerden elde edildiği sağlanan 31 bin 110 lira ele geçirildi. Operasyon kapsamında O.G., M.G.T., B.K. ve C.C. gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.