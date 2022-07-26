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Son dakika haberi: İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberi: İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı

Son dakika haberler: İzmir'in Buca ilçesinde evinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

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İzmir'in Buca ilçesinde evinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı.

İnönü Mahallesi'ndeki evinde Suriye uyruklu Abdülkerim Salih'i öldüren Suriye uyruklu H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Buca ilçesinde dün, Suriye uyruklu H.A, İnönü Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı Abdülkerim Salih'i (18) bıçaklayarak öldürmüştü.

AA / Mustafa Güngör - Güncel

Suriye İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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