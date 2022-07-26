Son dakika haberi: İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı Son dakika haberler: İzmir'in Buca ilçesinde evinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı. İzmir'in Buca ilçesinde evinde tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı. İnönü Mahallesi'ndeki evinde Suriye uyruklu Abdülkerim Salih'i öldüren Suriye uyruklu H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Buca ilçesinde dün, Suriye uyruklu H.A, İnönü Mahallesi'ndeki evinde tartıştığı Abdülkerim Salih'i (18) bıçaklayarak öldürmüştü. Güncel AA / Mustafa Güngör Suriye İzmir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi: İzmir'de tartıştığı kişiyi öldüren zanlı tutuklandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.