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Son dakika haberi | İzmir'de sosyal medyada terör propagandasına 13 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Tolga Tahçı - Güncel
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Son dakika haberi | İzmir'de sosyal medyada terör propagandasına 13 gözaltı

Son dakika haber: İZMİR'de sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG ve sol terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 13 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İZMİR'de sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG ve sol terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığı belirlenen 13 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 13 şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütleri PKK/KCK/PYD/YPG ve sol terör örgütlerini övücü paylaşımlar yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Buca, Konak, Bornova, Bayraklı, Karşıyaka, Menemen ve Menderes ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Jandarma, Medya, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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