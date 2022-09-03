Son dakika haberi! İzmir'de sokak satıcılarına yönelik uyuşturucu baskınında 3 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Bir son dakika haberine göre İzmir'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının kullandığı ikamet ve araçlara yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İzmir'de "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının kullandığı ikamet ve araçlara yönelik uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yurda sokulan uyuşturucu maddeleri sokak satıcılarına temin ettiği belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Teknik ve fiziki çalışma sonucu ekipler, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes'teki 3 ikamet ve 5 araca baskın düzenledi. Operasyonda, 15 kilo 500 gram esrar, pres ve vakum makineleri, tabanca, 15 fişek ile av tüfeği ele geçirildi. Adreslerde gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Bağış Emniyet Müdürlüğü Narkotik İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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