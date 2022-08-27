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Son dakika haberi... İzmir'de otomobilinde sahte para bulunan kişi gözaltına alındı

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Son dakika haberi... İzmir'de otomobilinde sahte para bulunan kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilinde sahte banknotlar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilinde sahte banknotlar ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında durdurulan otomobilde arama yaptı.

???????Aramada, 53 adet 100 liralık, 2 adet 50 liralık ve 1 adet 10 liralık sahte banknot ele geçirildi.

Otomobil sürücüsü H.B, gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Güncel

Hisarcık Ödemiş İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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