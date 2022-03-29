Nevruz gösterileriyle ilgili gözaltına alınanlara adli kontrol kararı

İzmir'de 20 Mart Pazar günü düzenlenen "Nevruz Mitingi"nde, PKK/KCK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterini açarak yasa dışı slogan atıp örgütsel marşlar söyleyerek PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda gözaltı sayısı 51'e yükselirken, adliyeye sevk edilen 47 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, 20 Mart'ta Alsancak semtinde yapılan etkinlikte bir grubun terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşı Abdullah Öcalan posterini açarak örgütü öven slogan atmasıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde 59 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce koordineli olarak yapılan çalışmalarda, PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü propagandasını yaptığı tespit edilen 59 şüphelinin yakalanmasına yönelik, İzmir merkezi ve ilçelerinde 25 Mart günü saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenlendi.

51 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyondan bugüne, soruşturma çerçevesinde 51 kişi gözaltına alınırken, 1 şüpheli ve yaşları 18'den küçük 2 suça sürüklenen çocuk emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 47 şüpheli 28 Mart günü adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 47 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, 8 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

(Ali İhsan Çiftçi/ İHA)