Son dakika haberi | İzmir'de kaza anını güvenlik kamerası kaydetti Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'in Bornova ilçesinde servis aracına bakım yapan sürücüye otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. İzmir'in Bornova ilçesinde servis aracına bakım yapan sürücüye otomobilin çarptığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kamil Tunca Caddesi üzerine park ettiği servis aracının arka camında bakım yapan sürücü A.B'ye, bir otomobil çaptı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda sürücünün, park halindeki servis aracının arka camındaki kaplamayı düzelttiği sırada arkasından gelen bir otomobilin çarptığı ve sürücünün yere savrulduğu anlar görülüyor. Kazada yaralanan sürücü A.B. sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Hüseyin Bağış İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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