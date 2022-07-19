İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir'in Ödemiş ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşüp ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede öldü. İzmir'in Ödemiş ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşüp ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede öldü. Alınan bilgiye göre, Ümit Koral (54), Zafer Mahallesi'ndeki apartman inşaatının 3. katında çalışırken henüz belirlenemeyen nedenle düşüp ağır yaralandı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Koral'ı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı. İnşaat işçisi, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Turgay Konuralp - Güncel Güncel Haberler

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