İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti

AA - Turgay Konuralp - Güncel
 - Güncelleme:

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşüp ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede öldü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çalıştığı inşaatın 3. katından düşüp ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Ümit Koral (54), Zafer Mahallesi'ndeki apartman inşaatının 3. katında çalışırken henüz belirlenemeyen nedenle düşüp ağır yaralandı.

Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Koral'ı Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırdı.

İnşaat işçisi, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA / Turgay Konuralp - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title