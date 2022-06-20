Son dakika haberi! İzmir'de Cinsel İstismar Davası: Zihinsel Engelli Yurttaşa Çocuk Yaşta Başlayan İstismar 10 Yıl Sürmüş

GÜRKAN DEMİRTAŞ - TAMER ARDA ERŞİN

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, yüzde 50 zihinsel engelli yurttaşa çocukluk döneminden itibaren yaklaşık 10 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sekiz kişinin, adli tıbbın tespitlerine rağmen tutuksuz yargılandığı ortaya çıktı.

Ödemiş'in Ovakent mahallesinde yaşayan ve yüzde elli zihinsel engeli bulunan erkek yurttaşa cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla 8 kişi hakkında iddianame hazırlandı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; zihinsel engelli yurttaş, 1,5 yıl önce Kuşadası'na, babasının yeğeni Z.V.'nin yanına taşındı. Z.V., engelli yurttaşın eve gelen bazı misafirlerden rahatsız olduğunu ve köye geri gitmek istemediğini fark etti. Z.V.'nin köylülerinden biri, "Abla, çocuk köye gelmesin zaten. Deveci İ. çocuğa cinsel istismarda bulunuyor" diye uyarıda bulundu ve köyün top sahasının yanındaki hamamda istismara tanıklık ettiğini söyledi. Olayı araştıran Z.V.'ye, köylüsü olan iki kadın, H.Ç. ve F.Ö. isimli erkeklerin de çocuğa cinsel istismarda bulunmuş olabileceğini anlattı.

CİNSEL İSTİSMAR ÇOCUK YAŞTA BAŞLADI İDDİASI

Z.V.'nin kadınlarla konuşmasını duyan başka bir köylü de yaklaşık 4-5 yıl önce ölen Ş.C.'nin 10 yıl önce, 11-12 yaşlarındayken engelli yurttaşa cinsel istismarda bulunduğunu öğrendiğini ve bunun üzerine köyün muhtarına ile jandarmaya durumu bildirdiğini, ancak bir sonuç alamadığını söyledi.

Z.V., bu öğrendiklerinin ardından, engelli yurttaşa başından geçenleri anlattırdı. Engelli yurttaş, H.Ç., İ.Ö., C.İ., F.Ö. ve S.Ö.'nün kendisine cinsel istismarda bulunduğunu belirtti. Olay yargıya taşındı ve engelli yurttaşın psikolog eşliğinde ifadesi alındı. Engelli yurttaş, ifadesinde, yaşadığı istismarları tek tek anlattı. Psikolog, engelli yurttaşın anlattıklarına ilişkin verdiği raporda, mağdurun kaç defa istismara maruz kaldığının net tespit edilemediğini, ancak ifadesine itibar edilebileceğini belirtti.

ADLİ TIP İSTİSMARI TESPİT ETTİ

Engelli yurttaş için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından verilen 21 Haziran 2021 tarihli raporda, "Vücuda organ ve sair bir cisim sokulduğu" tespiti yer aldı. Yine verilen 7 Temmuz 2021 tarihli raporda ise yurttaşın psikolojisinin olay sonrasında bozulmuş olabileceği değerlendirilmesine yer verilerek, "Cinsel istismar olaylarında ruhsal açıdan kendisini savunacak güçte değil" denildi.

Çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen sekiz kişi, ifadelerinde olayları reddetti. Tanık sıfatıyla dinlenen köylülerden bazıları, çocuğun cinsel istismara uğradığına ilişkin dedikodu duyduklarını açıkladılar, ancak net bir şey söylemekten çekindiler.

Savcılık, adli tıp raporu ve ifadelerden yola çıkarak, engelli yurttaşın 2009-2019 yılları arasında, yani 12-22 yaş aralığında cinsel istismara uğradığını ve ifadesinin ana hatlarıyla doğru olduğunu belirterek hazırladığı iddianamede, şüphelilerin 'cinsel istismar ve hürriyetten yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Tutuksuz yargılanan sekiz sanık, 17 Haziran 2022 tarihinde Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi'nden hakim karşısına çıktı. Sanık ve tanıkların beyanlarının alınmasının ardından mahkeme, davayı 17 Ekim'e erteledi.

"TUTUKLAMA ÇIKMADI"

Duruşmanın ardından açıklama yapan mağdur avukatı Elif Büşra Berber, şunları söyledi:

"5,5 saat süren duruşmada 2 sanık, sağlık sebebi ile dinlenemedi. Bu duruşmada tutuklama çıkmadı. İddia makamı tutuklama istese de hakim tutuklama vermedi. Tanıkların dinlenmesi bekleniyor. Biz sanıkların tutuklanması, yargılamanın sonunda da cezaların alt sınırdan uzaklaştırılarak verilmesi için elimizden geleni yapacağız. Hiçbir çocuk, hiçbir kadın, hiçbir mağdur yalnız yürümeyecek. Biz, her zaman mağdurlarımızın yanında olacağız

Yüzde 50 engelli erkek çocuğumuz, şu an reşit olsa da cinsel istismar mağduru. Kendisi psikolog desteği ile ifadelerini verdi. Oldukça etkilenmiş ve kötü durumda. Vasisi bakıyor. Vasisi bakmaz ise kendisi hayatını idam ettiremez. Sanıklar, suçlarını tamamen örtbas etmek için ağız birliği ile hareket ediyorlar. Tamamen soyut ve dayanaksız beyanlarda bulunuyorlar. Biz, mağdurumuzun Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesini, oradan bir rapor alınmasını istedik. Soruşturma süresinde iki rapor geldi. İki rapor da çocuğun beyanlarına itibar edilebileceğine dair lehimize geldi. 13 yıldır istismar mağduru. Yıllardır süren bir olay. ve sistematik olarak sürekli tekrarlanmış. Sanıklar, şehir dışına çıkıp geriye köye döndüklerinde tekrar yapıyorlar. Çocuk, yıllarca korktuğu için bunu söyleyemiyor. Yıllarca bu durumu saklamak durumunda kalıyor. En sonunda vasisi köyde böyle bir duyum alınca, dedikodu olduğunu duyunca vasisine, 'Kızmayacaksınız değil mi' diyerek yaşadıklarını anlatıyor."

ANKA / Güncel