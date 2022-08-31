Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | İzmir'de birlikte yaşadığı kişinin bıçakladığı kadın hastaneye kaldırıldı

Güncel Haberler

Son dakika haberi | İzmir'de birlikte yaşadığı kişinin bıçakladığı kadın hastaneye kaldırıldı

Son dakika haber: İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kişinin darbederek bıçakladığı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kişinin darbederek bıçakladığı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, bir süredir aynı evde yaşayan E.D. (21) ile Havva Ç. (20), Lale Mahallesi'nde bir arkadaşlarına ait evde tartıştı.

E.D, bu sırada darbettiği Havva Ç'yi vücudunun birçok yerinden bıçakla yaralayarak kaçtı.

Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Havva Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi.

Polisin yakalayarak gözaltına aldığı E.D'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Şafak Yel - Güncel

İzmir Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title