Son dakika haberi | İzmir'de birlikte yaşadığı kişinin bıçakladığı kadın hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Son dakika haber: İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kişinin darbederek bıçakladığı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. İzmir'in Konak ilçesinde birlikte yaşadığı kişinin darbederek bıçakladığı kadın, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Alınan bilgiye göre, bir süredir aynı evde yaşayan E.D. (21) ile Havva Ç. (20), Lale Mahallesi'nde bir arkadaşlarına ait evde tartıştı. E.D, bu sırada darbettiği Havva Ç'yi vücudunun birçok yerinden bıçakla yaralayarak kaçtı. Ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Havva Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin yoğun bakım ünitesinde devam ettiği öğrenildi. Polisin yakalayarak gözaltına aldığı E.D'nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Şafak Yel İzmir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi | İzmir'de birlikte yaşadığı kişinin bıçakladığı kadın hastaneye kaldırıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.