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Son dakika haberi... İzmir'de bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

AA - Şafak Yel - Güncel
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Son dakika haberi... İzmir'de bir kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı

Son dakika haberi... İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde pompalı tüfekle bir kişiyi öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şeyhmus Çekin'i (24) pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla aranan E.D'yi gözaltına aldı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında aranan zanlının babasının yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Mevlana Mahallesi'nde 15 Nisan'da, Şeyhmus Çekin (24) ile E.D. ve babası F.D. arasında tartışma çıkmıştı. Pompalı tüfekle açılan ateş sonucu ağır yaralanan Şeyhmus Çekin, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

AA / Şafak Yel - Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü, İzmir, Güncel, Haberler

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