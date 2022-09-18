Son dakika haberi... İzmir'de bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu
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Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi evinin yakınlarındaki zeytin bahçesinde ölü bulundu.
İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi evinin yakınlarındaki zeytin bahçesinde ölü bulundu.
Işıklı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ergün Akdoğan'ı (52), evinin yakınlarındaki zeytinlikte hareketsiz halde bulan vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Akdoğan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Dilek Ayvalı - Güncel