Son dakika haberi... İzmir'de bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi evinin yakınlarındaki zeytin bahçesinde ölü bulundu. İzmir'in Tire ilçesinde bir kişi evinin yakınlarındaki zeytin bahçesinde ölü bulundu. Işıklı Mahallesi'nde yalnız yaşayan Ergün Akdoğan'ı (52), evinin yakınlarındaki zeytinlikte hareketsiz halde bulan vatandaşlar, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Akdoğan'ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Dilek Ayvalı Jandarma İzmir Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi... İzmir'de bir kişi zeytin bahçesinde ölü bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.