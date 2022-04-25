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Son dakika haberi! İzmir'de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

AA - Dilek Ayvalı - Güncel
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Son dakika haberi! İzmir'de bir kağıt fabrikasında yangın çıktı

Son dakika haber: İzmir'in Tire ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

ÖDEMİŞ, İZMİR (AA) - İzmir'in Tire ilçesinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Tire- Ödemiş kara yolundaki bir kağıt fabrikasında hurda kağıtların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangının kısa sürede büyümesinin ardından fabrika çalışanları itfaiyeye haber verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

AA / Dilek Ayvalı - Güncel

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