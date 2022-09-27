Son dakika haberi: İzmir'de bir iş yerine 2 defa molotofkokteylli saldırı düzenlendi Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine 2 saat arayla molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bir iş yerine 2 saat arayla molotofkokteylli saldırı gerçekleştirildi. Alınan bilgiye göre, Şemikler Mahallesi Anadolu Caddesi'nde E.İ'ye ait tekel bayisinin camına 2 saat arayla 2 molotofkokteyli atıldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinde çıkan küçük çaplı yangınlar, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Polis, olay yerinden kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili olduğu değerlendirilen ve 1 adet silahla gözaltına alınan 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Haydar Toprakçı Karşıyaka İzmir Güncel Haberler Son Dakika

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