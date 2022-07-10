İtalya'nın başkenti Roma'da büyük yangın - Haberler

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İtalya'nın başkenti Roma'da büyük yangın

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İtalya'nın başkenti Roma'da dün öğleden sonra büyük bir yangın meydana geldi.

İtalya'nın başkenti Roma'da dün öğleden sonra büyük bir yangın meydana geldi. İtalya İtfaiyesi, yangının bölgedeki eski araçların park edildiği bir alanda başladığını ve rüzgarın etkisiyle çevre bina ve ormanlık alana yayıldığını duyurdu. Olayda can kaybı veya yaralanan olmazken itfaiye yetkilileri yangının bu sabah erken saatlerde söndürüldüğünü belirtti.

Başkent Roma'nın Centocelle bölgesinde eski araçların park edildiği bir alanda dün yerel saatle 16.45 sıralarında yangın meydana geldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüyerek çevredeki ormanlık alana ve bazı binalara yayıldı. Sosyal medyaya yansıyan mesajlarda patlama sesleri duyulduğu ifade edilirken siyah dumanlar kentin bir çok yerinden görüldü.

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri yoğun duman bulutu sebebiyle çevre binalardaki sakinlere pencerelerini açmamaları uyarısında bulundu. Gualtieri, olayın neden kaynaklandığı konusunda henüz bir bilgi olmadığını ifade ederek soruşturma yürütüldüğünü açıkladı. Yangının Centocelle bölgesinde eski araçların imha edildiği bir araç parkında başladığı belirtildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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