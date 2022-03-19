Son dakika haberi! İtalya'dan Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin sözlerine tepki gösterildi

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Alexei Paramonov'un, İtalya'ya ve Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'ye yönelik sözlerinin "nefret dolu ve kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Müdürü Alexei Paramonov'un Ria Novosti ajansına yaptığı, İtalya'nın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları devreye almasının "geri dönülmez sonuçları" olacağını ve İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'nin pandemi döneminde Rusya'dan yardım istediğini ancak şu anda "Rusya karşıtı şahinlerden" biri olduğu yönündeki açıklaması, İtalya'da büyük tepkiyle karşılandı.

Başbakan Draghi, yaptığı yazılı açıklamayla Savunma Bakanı Guerini'ye sahip çıkarak,"Rus hükümetinin saldırganlığına maruz kalan Bakan Guerini'ye dayanışmamı ifade etmek istiyorum. Ukrayna'nın işgali ile İtalya'daki salgın dönemiyle arasındaki karşılaştırma nefret dolu ve kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

İtalya Dışişleri Bakanlığı da yazılı açıklamayla Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin sözlerine tepki gösterdi.

İtalya'nın Avrupa ve uluslararası ortaklarıyla Rusya'nın uluslararası hukuk çerçevesine dönmesi için hareket etmeye devam edeceğinin belirtildiği açıklamada, "İtalya Dışişleri Bakanlığı, Rusya Dışişleri Bakanlığı Avrupa Müdürü Alexei Paramonov'un, Rusya'ya yönelik yeni yaptırımların 'geri dönülmez sonuçları' olacağı yönündeki tehditkar açıklamalarını kesin olarak reddediyor ve Rusya Federasyonu'nu sert şekilde kınadığımız Ukrayna'daki yasa dışı ve vahşi saldırganlığını kesmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Savunma Bakanı Guerini de Rusya'dan kendisine yönelik tepkiyi "propaganda" olarak niteledi.

İtalya'daki siyasetçi diğer isimler de Guerini'ye destek ve dayanışma mesajı paylaştı.