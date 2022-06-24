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Son dakika haberi... İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Serhat Kenar'ın cenazesi Adana'da defnedildi

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
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Son dakika haberi... İtalya'daki helikopter kazasında yaşamını yitiren Serhat Kenar'ın cenazesi Adana'da defnedildi

Edinilen son dakika gelişmesine göre İtalya'da helikopter kazasında yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanı Serhat Kenar'ın cenazesi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

İtalya'da helikopter kazasında yaşamını yitiren Eczacıbaşı çalışanı Serhat Kenar'ın cenazesi, Adana'nın Ceyhan ilçesinde toprağa verildi.

İtalya'dan uçakla yurda getirilen Kenar'ın cenazesi, yakınları tarafından Adana Havalimanı'ndan teslim alındı.

Cenaze aracıyla Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'ndeki baba evine getirilen cenaze, helallik alınmasının ardından mahalle mezarlığına götürüldü.

Burada kılınan cenaze namazının ardından Kenar'ın naaşı defnedildi.

Cenaze törenine, Serhat Kenar'ın babası Fahri ve eşi Fatma Kenar ile yakınları katıldı.

İtalya'nın Lucca kentinden Treviso'ya gitmek üzere 9 Haziran'da 7 kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. Helikopterde, 4 Türk, 2 Lübnanlı ve 1 İtalyan pilot bulunuyordu. Enkazı 11 Haziran'da bulunan helikopterdeki 7 kişiden kurtulan olmamıştı.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Helikopter İtalya Ceyhan Adana Güncel Haberler Son Dakika

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