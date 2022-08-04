Son dakika haberi! İşte Tam Liste Yaş Kararları
Gelen son dakika haberine göre Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı. İşte YAŞ kararlarının tam listesi...
Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda toplandı. İşte YAŞ kararlarının tam listesi...
2022 YAŞ toplantısında bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülen Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı.
YAŞ kararlarının tam listesi şöyle:
30 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERAL-AMİRAL VE ALBAYLAR
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller:
Tümgeneral Yılmaz Yıldırım
Tümgeneral Bahtiyar Ersay
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller
Tuğgeneral Osman Aytaç
Tuğgeneral Mustafa Koşan
Tuğgeneral Tamer Atay
Tuğgeneral Alparslan Kılınç
Tuğgeneral Fethi Oltulu
Tuğgeneral Sinan Eren
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar
P.Kur.Alb. Bilal Çokay
İsth.Kur.Alb. Aydın Kılınç
İsth.Kur.Alb. Ali İhsan Bulut
Top.Kur.Alb. Cem Kamil Sağcan
Top.Kur.Alb. Süleyman Akbay
Tnk.Kur.Alb. Levent Sabahattin Güldağı
P.Kur.Alb. Gökhan Çelik
İs.Kur.Alb. Önder Durgut
P.Alb. Burak Asal
P.Alb. Ali Aydın Torun
P.Alb. Fatih Akpınar
P.Alb. Ali Mete
P.Alb. Ahmet Nasuhoğlu
P.Alb. Abdülkadir Akturan
P.Alb. Bülent Tanrıverdi
P.Alb. Aytuğ Yörüyüş
P.Alb. Erdal Köse
P.Alb. Rüştü Topçu
Komd.Alb. Rıza Kocabaş
Tnk.Alb. Yasin Bulut
Top.Alb. İsmail Analı
Top.Alb. Yüksel Kolcu
Kr.Plt.Alb. İsa Baydilli
İs.Alb. Ahmet Hamdi Ataç
Mu.Alb. Ümit Ersoy
Mu.Alb. Sait Cengiz Özsoy
İkm.Alb. Hakan Durmazpınar
Bkm.Alb. Veli Doğan
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiralliğe Yükseltilen Tuğamiraller
Tuğa. Rafet Oktar
Tuğa. Erhan Aydın
Tuğa. Nihat Baran
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiralliğe Terfi Ettirilen Albaylar
Dz.Kur.Alb. Tayfun Karataş
Dz.Kur.Alb. Mehmet Savaş Eser
Dz.Kur.Alb. Selçuk Akarı
Dz.Kur.Alb. Özgür Erken
Dz.Alb. Timur Yılmaz
Dz.Alb. Mustafa Biçen
Dz.Alb. Yücel Darcan
Dz.Alb. Korkut Şen
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneralliğe Yükseltilen Korgeneral
Korg. Ziya Cemal Kadıoğlu
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneral
Tümg. İsmail Günaydın
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller
Tuğg. Ergin Dinç
Tuğg. Kadircan Kottaş
Tuğg. Ali Özmen
Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar
Hv.Plt.Kur.Alb. Mehmet Serkan Dan
Hv.İkm.Kur.Alb. Kubilay Koşucu
Hv.Plt.Alb. Hüseyin Sabri Akyol
Hv.Plt.Alb. Gürtaç Kayapınar
Hv.Plt.Alb. Cihangir Kemal Yüzçelik
Hv.Plt.Alb. Soner Oran
Hv.Plt.Alb. Kubilay Uzun
Hv.S/S.Alb. İhsan Kaplan
Hv.Kont.Alb. Hakan Cirit
Hv.Uçk.Bkm.Alb. Levent Kefal
Hv.İkm.Alb. Yavuz Matur
30 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneraller
Korg. Yavuz Türkgenci
Korg. Kemal Yeni
Korg. Sinan Yayla
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tümgeneral
Tümg. Mustafa Oğuz
Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tuğgeneraller
Tuğg. Burhan Aktaş
Tuğg. Hurşit Ağırcan
Tuğg. Ahmet Kasa
Tuğg. Mücahit Zorlutuna
Tuğg. Mehmet Özeren
Tuğg. Özkan Ulutaş
Tuğg. Alper Eser
Tuğg. Ahmet İbiş
Tuğg. Osman Alp
Tuğg. Mehmet Yasin Kalın
Tuğg. Şefik Atak
Tuğg. Faruk Metin
Tuğg. Nihat Ergün
Tuğg. Mustafa Köksal
Tuğg. Remzi Albasan
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tümamiral
Tüma. İbrahim Özdem Koçer
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tuğamiraller
Tuğa. Bülent Turan
Tuğa. Mehmet Baybars Küçükatay
Tuğa. Yavuz Kılıç
Tuğa. Fikret Esin
Tuğa. Recep Erdinç Yetkin
Tuğa. Serhat Sözbir
Tuğa. Alper Yeniel
Tuğa. Mustafa Turhan Ecevit
Tuğa. Ercan Kireçtepe
Tuğa. Semih Ozangüç
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneral
Korg. İsmail Güneykaya
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tümgeneral
Tümg. Göksel Kahya
Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tuğgeneraller
Tuğg. Kemal Turan
Tuğg. Fidan Yüksel
Tuğg. Necati Gündüz
Tuğg. Bülent Çetin
Tuğg. Gürhan Ergürhan
Tuğg. Sadık Uygur
Tuğg. Tansel Çokuysal
Tuğg. Ali Öztürk
NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAYARAK KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Tümg. Erhan Uzun
Tuğg. Göksel Sevindik
Tuğg. İsmail Hakkı Köseali
Tuğg. Faruk Yıldırım
Tuğg. Oğuz Tozak
Tuğg. Sadettin Alp Ergin
Tuğg. Selçuk Yavuz
Tuğg. Taner Uysal
Tuğg. Engin Candaş
Tuğg. Sebahattin Türker
Tuğg. Mehmet Rifat Alkan
Tuğg. Yücel Özel
Tuğg. Dündar Şahin Güngör
Tuğg. Mustafa Enis Koç
Tuğg. Oktay Ağbuga
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Ora. Adnan Özbal
Tuğa. Ayhan Türker Koçpınar
Tuğa. Aykut Manioğlu
Tuğa. Hasan Çankaya
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Org. Hasan Küçükakyüz
Korg. Mehmet Özlü
Tuğg. Yusuf Erge
Tuğg. Oğuz Okuyucu
Tuğg. Bekir Erdal Özgenç
NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Tümg. İdris Acartürk
Tuğg. Ali Fuat Arıkan
Tuğg. Adem Çakır
Tuğg. Hüseyin Aziz Çetinkaya
Tuğg. Mustafa Köse
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Tüma. Ayhan Gedik
Tüma. Hasan Özyurt
Tuğa. Hüseyin Sami Uyar
Tuğa. Ahmet Cevdet Kaplan
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Tümg. Kutlay Demir
Tümg. Ali Serin
Tuğg. Gürel Özusta
Tuğg. Gökhan Ergün
Tuğg. Aziz Adalı