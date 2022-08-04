Son dakika haberi! İşte Tam Liste Yaş Kararları Gelen son dakika haberine göre Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı’nda toplandı. İşte YAŞ kararlarının tam listesi... Yüksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı'nda toplandı. İşte YAŞ kararlarının tam listesi... 2022 YAŞ toplantısında bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in yaş haddi ve görev süresi bir yıl uzatıldı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu Deniz Kuvvetleri Komutanı, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülen Hava Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. YAŞ kararlarının tam listesi şöyle: 30 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERAL-AMİRAL VE ALBAYLAR Kara Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneraller: Tümgeneral Yılmaz Yıldırım Tümgeneral Bahtiyar Ersay Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller Tuğgeneral Osman Aytaç Tuğgeneral Mustafa Koşan Tuğgeneral Tamer Atay Tuğgeneral Alparslan Kılınç Tuğgeneral Fethi Oltulu Tuğgeneral Sinan Eren Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar P.Kur.Alb. Bilal Çokay İsth.Kur.Alb. Aydın Kılınç İsth.Kur.Alb. Ali İhsan Bulut Top.Kur.Alb. Cem Kamil Sağcan Top.Kur.Alb. Süleyman Akbay Tnk.Kur.Alb. Levent Sabahattin Güldağı P.Kur.Alb. Gökhan Çelik İs.Kur.Alb. Önder Durgut P.Alb. Burak Asal P.Alb. Ali Aydın Torun P.Alb. Fatih Akpınar P.Alb. Ali Mete P.Alb. Ahmet Nasuhoğlu P.Alb. Abdülkadir Akturan P.Alb. Bülent Tanrıverdi P.Alb. Aytuğ Yörüyüş P.Alb. Erdal Köse P.Alb. Rüştü Topçu Komd.Alb. Rıza Kocabaş Tnk.Alb. Yasin Bulut Top.Alb. İsmail Analı Top.Alb. Yüksel Kolcu Kr.Plt.Alb. İsa Baydilli İs.Alb. Ahmet Hamdi Ataç Mu.Alb. Ümit Ersoy Mu.Alb. Sait Cengiz Özsoy İkm.Alb. Hakan Durmazpınar Bkm.Alb. Veli Doğan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiralliğe Yükseltilen Tuğamiraller Tuğa. Rafet Oktar Tuğa. Erhan Aydın Tuğa. Nihat Baran Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğamiralliğe Terfi Ettirilen Albaylar Dz.Kur.Alb. Tayfun Karataş Dz.Kur.Alb. Mehmet Savaş Eser Dz.Kur.Alb. Selçuk Akarı Dz.Kur.Alb. Özgür Erken Dz.Alb. Timur Yılmaz Dz.Alb. Mustafa Biçen Dz.Alb. Yücel Darcan Dz.Alb. Korkut Şen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Orgeneralliğe Yükseltilen Korgeneral Korg. Ziya Cemal Kadıoğlu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneralliğe Yükseltilen Tümgeneral Tümg. İsmail Günaydın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneralliğe Yükseltilen Tuğgeneraller Tuğg. Ergin Dinç Tuğg. Kadircan Kottaş Tuğg. Ali Özmen Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tuğgeneralliğe Terfi Ettirilen Albaylar Hv.Plt.Kur.Alb. Mehmet Serkan Dan Hv.İkm.Kur.Alb. Kubilay Koşucu Hv.Plt.Alb. Hüseyin Sabri Akyol Hv.Plt.Alb. Gürtaç Kayapınar Hv.Plt.Alb. Cihangir Kemal Yüzçelik Hv.Plt.Alb. Soner Oran Hv.Plt.Alb. Kubilay Uzun Hv.S/S.Alb. İhsan Kaplan Hv.Kont.Alb. Hakan Cirit Hv.Uçk.Bkm.Alb. Levent Kefal Hv.İkm.Alb. Yavuz Matur 30 AĞUSTOS 2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLARAK GÖREV SÜRESİ BİR YIL UZATILAN GENERAL VE AMİRALLER Kara Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneraller Korg. Yavuz Türkgenci Korg. Kemal Yeni Korg. Sinan Yayla Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tümgeneral Tümg. Mustafa Oğuz Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tuğgeneraller Tuğg. Burhan Aktaş Tuğg. Hurşit Ağırcan Tuğg. Ahmet Kasa Tuğg. Mücahit Zorlutuna Tuğg. Mehmet Özeren Tuğg. Özkan Ulutaş Tuğg. Alper Eser Tuğg. Ahmet İbiş Tuğg. Osman Alp Tuğg. Mehmet Yasin Kalın Tuğg. Şefik Atak Tuğg. Faruk Metin Tuğg. Nihat Ergün Tuğg. Mustafa Köksal Tuğg. Remzi Albasan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tümamiral Tüma. İbrahim Özdem Koçer Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tuğamiraller Tuğa. Bülent Turan Tuğa. Mehmet Baybars Küçükatay Tuğa. Yavuz Kılıç Tuğa. Fikret Esin Tuğa. Recep Erdinç Yetkin Tuğa. Serhat Sözbir Tuğa. Alper Yeniel Tuğa. Mustafa Turhan Ecevit Tuğa. Ercan Kireçtepe Tuğa. Semih Ozangüç Hava Kuvvetleri Komutanlığı Korgeneral Korg. İsmail Güneykaya Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tümgeneral Tümg. Göksel Kahya Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tuğgeneraller Tuğg. Kemal Turan Tuğg. Fidan Yüksel Tuğg. Necati Gündüz Tuğg. Bülent Çetin Tuğg. Gürhan Ergürhan Tuğg. Sadık Uygur Tuğg. Tansel Çokuysal Tuğg. Ali Öztürk NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAYARAK KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tümg. Erhan Uzun Tuğg. Göksel Sevindik Tuğg. İsmail Hakkı Köseali Tuğg. Faruk Yıldırım Tuğg. Oğuz Tozak Tuğg. Sadettin Alp Ergin Tuğg. Selçuk Yavuz Tuğg. Taner Uysal Tuğg. Engin Candaş Tuğg. Sebahattin Türker Tuğg. Mehmet Rifat Alkan Tuğg. Yücel Özel Tuğg. Dündar Şahin Güngör Tuğg. Mustafa Enis Koç Tuğg. Oktay Ağbuga Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Ora. Adnan Özbal Tuğa. Ayhan Türker Koçpınar Tuğa. Aykut Manioğlu Tuğa. Hasan Çankaya Hava Kuvvetleri Komutanlığı Org. Hasan Küçükakyüz Korg. Mehmet Özlü Tuğg. Yusuf Erge Tuğg. Oğuz Okuyucu Tuğg. Bekir Erdal Özgenç NORMAL BEKLEME SÜRESİNİ TAMAMLAMADAN KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE SEVK EDİLEN GENERAL VE AMİRALLER Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tümg. İdris Acartürk Tuğg. Ali Fuat Arıkan Tuğg. Adem Çakır Tuğg. Hüseyin Aziz Çetinkaya Tuğg. Mustafa Köse Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tüma. Ayhan Gedik Tüma. Hasan Özyurt Tuğa. Hüseyin Sami Uyar Tuğa. Ahmet Cevdet Kaplan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tümg. Kutlay Demir Tümg. Ali Serin Tuğg. Gürel Özusta Tuğg. Gökhan Ergün Tuğg. Aziz Adalı ANKA / Güncel Hava Kuvvetleri Komutanlığı Recep Tayyip Erdoğan Güncel Haberler Son Dakika

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