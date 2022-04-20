İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU; 12 GÖZALTI

İSTANBUL merkezli 5 ilde FETÖ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada 58 bin 61 dolara, 73 bin 465 euroya ve çok sayıda dijital materyale el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; FETÖ terör örgütünde faaliyette bulunan ve örgütün gizli haberleşme yöntemlerinden olan ankesör-büfe telefonları üzerinden iletişime geçtikleri tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli 5 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 12 şüpheli yakalandı. Bir şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi. 2 şüphelinin ise yakalanamadığı belirtildi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 58 bin 61 dolar, 73 bin 465 euro ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Firar olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel