İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ARAÇTAN PARA DOLU POŞETİ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA - Haberler

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İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ARAÇTAN PARA DOLU POŞETİ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL-KAĞITHANE'DE ARAÇTAN PARA DOLU POŞETİ ÇALAN ŞÜPHELİ KAMERADA

KAĞITHANE'de, dükkanının önünde aracından mal indiren esnafı gören şüpheli, torpitodaki para dolu poşeti çalarak kaçtı.

KAĞITHANE'de, dükkanının önünde aracından mal indiren esnafı gören şüpheli, torpitodaki para dolu poşeti çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'nde saat 10.30 sıralarında  hafif ticari aracıyla dükkanın önüne yanaşan kişi, dükkana malzeme indirmeye başladı. Bu sırada caddeden geçen  M.İ, etrafı kontrol ettikten sonra aracın kapısını açtı. Torpidoyu açan şüpheli  59 bin 400 liranın içinde olduğu poşeti aldı. Parayı beline koyan şüpheli, hızla olay yerinden uzaklaştı. Araçtan malzemeleri indirdikten sonra torpitoda paranın olmadığını fark eden kişi, polise haber verdi. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin aynı caddede olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli M.İ çaldığı parayı iş yerinin dolabına koyduğunu itiraf etti. Para sahibine teslim edildi.O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücüsünün hafif ticari araçtan mal indirdiğini gören şüpheli önce etrafı kontrol ediyor. Daha sonra da aracın kapısını açarak torpidoyu kontrol ediyor. Daha sonra da torpidodaki para dolu poşeti alarak uzaklaşıyor.

- İstanbul
Demirören Haber Ajansı / Güncel

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