Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler

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Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre KADINLARIN gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KADINLARIN gizlice videolarını çekerek, sosyal medyadan paylaşan 2 kişi, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınların görüntülerinin gizlice çekilip sosyal medyada yayınlanması üzerine harekete geçti. Ekipler, yaptıkları çalışmalarda görüntüleri çeken kişilerin Pakistan uyruklu Z.W. ve U.M. olduğunu tespit etti. Şüphelilerden Z.W. Gaziosmanpaşa'da, U.M. ise Küçükçekmece'de, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlendiği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haberi | İSTANBUL-KADINLARIN GİZLİCE VİDEOLARINI ÇEKİP PAYLAŞAN 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Haberler

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