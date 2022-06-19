Son dakika haberleri! Kadıköy'deki motosiklet kazası kamerada

KADIKÖY 'de yolun solundan ilerleyen motosiklet sürücüsü, bir anda önüne çıkan başka bir motosiklete çarptı. Motosikletlinin yaralandığı kaza kameraya yansıdı.

Kaza, geçen çarşamba D-100 karayolu Ankara istikameti Bostancı mevkiinde meydana geldi. Yolun solundan ilerleyen motosikletli bir anda önüne çıkan başka bir motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü motosikletten yola savrularak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yerdeki yaralının yardımına koştu. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle D-100 karayolunda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza bir aracın kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel