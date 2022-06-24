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Son dakika haber... İSTANBUL-İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... İSTANBUL-İSTANBUL MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU

Son dakika haberleri... İSTANBUL merkezli 2 ilde yapılan FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdürlerinin de olduğu 17 kişi yakalandı.

İSTANBUL merkezli 2 ilde yapılan FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdürlerinin de olduğu 17 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet savcılığının başlattığı soruşturma kapsamında FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli Bursa ve Ankara'da yapılan operasyonlarda  mahrem yapılanmada olduğu tespit edilen, aralarında avukat, hukuk müşaviri ve icra müdürlerinin de olduğu 17 şüpheli  gözaltına alındı. Şüphelilerin başkaları adına kayıtlı hatlardan örgüt üyeleriyle görüştükleri tespit edilirken, Bank Asya ile FETÖ'ye ait dernek ve kurumlarda kayıtları olduğu, ankesörlü telefondan ise ardışık arama kayıtlarının bulunduğu belirlendi.

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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