Son dakika haberi | İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA 19 YAŞINDAKİ ALKAN BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ - Haberler

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Son dakika haberi | İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA 19 YAŞINDAKİ ALKAN BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi | İSTANBUL-GAZİOSMANPAŞA'DA 19 YAŞINDAKİ ALKAN BAŞINDAN VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... GAZİOSMANPAŞA'da 19 yaşındaki Alkan Atılgan, aralarında husumet bulunan kişi tarafından sokakta başından vurularak öldürüldü.

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GAZİOSMANPAŞA'da 19 yaşındaki Alkan Atılgan, aralarında husumet bulunan kişi tarafından sokakta başından vurularak öldürüldü. Şüpheli, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, dün gece 00.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Alkan Atılgan ile husumetli olduğu M.G. sokakta tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Atılgan elindeki bıçakla M.G.'yi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında M.G. tabancayla ateş açtı. Kurşunlardan biri Atılganın başına isabet ederken,  M.G. ise olay yerinden kaçtı. Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Atılgan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, M.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

"ARKASINI DÖNÜP ATEŞ ETTİ"

Sokaktaki esnaf Şükrü Ceylan, "Burada oturuyordum. Arkadaşlar ara sokaktan çıktılar. Diğer arkadaş 'Üstüme gelme' dedi. Buraya düşünce de arkasını dönüp yere doğru ateş etti. Daha sonra polislerin gelmesi yarım saat sürdü. Çocuk zaten yarım saat yerde yattı. Benim gördüğüm bunlardan ibaret. Benim dışarıdan duyduğum, abileriyle aralarında bir husumet varmış" dedi

- İstanbul

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziosmanpaşa İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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