Son dakika haberi! İstanbul Fatih'te Polislere Silahlı Saldırı

Son dakika habere göre İstanbul'da iki kişi, kimlik kontrolü için kendilerini durdurmak isteyen polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis memuru yaralandı. Olay yerinden kaçan şüphelilerden G.G.’nin, dün gece işlenen iki ‘kasten öldürme’ ve iki ‘yaralama’ suçundan arandığı açıklandı.

EDDA SÖNMEZ

İstanbul'da iki kişi, kimlik kontrolü için kendilerini durdurmak isteyen polislere ateş açtı. Saldırıda iki polis memuru yaralandı. Olay yerinden kaçan şüphelilerden G.G.'nin, dün gece işlenen iki 'kasten öldürme' ve iki 'yaralama' suçundan arandığı açıklandı.

İstanbul Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesine bağlı Nişanca Mahallesi'ndeki Kenanbey Sokak'ta, şüphelendikleri bir aracı bugün saat 10: 50 sıralarında durdurmak istedi. Araçta bulunan iki şüpheliden biri, polis ekibine ateş açtı.

BİRİ ÇENESİNDEN, DİĞERİ YANAĞINDAN YARALANDI

Edinilen bilgiye göre; polislerden Ozan Kurutaç, çenesinden yaralandı. Mermilerden biri de polis memuru Özgür Karagöz sol yanağına isabet etti. Yaralanan iki polis memuru da hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ, BAŞAKŞEHİR'DE İKİ AYRI CİNAYET OLAYINA KARIŞMIŞ

Yapılan çalışmalarda, şüphelilerden G.G.'nin, bugün saat 01: 00 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'nde E.M.'yi (28), saat 06: 00 sıralarında ise G.G.'yi (61) silahla vurarak öldürdüğü; S.T (35) ve A.T'yi (42) de silahla yaraladığı tespit edildi.

YARALANAN POLİSLERDEN BİRİNİN DURUMU AĞIR

İstanbul Valiliği, olaya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "19 Eylül 2022 Pazartesi günü (bugün) saat 10: 50 sıralarında Fatih ilçemiz Nişanca Mahallesi Kenanbey Sokak'ta kimlik uygulaması yapan Emniyet ekibimize, kimlikleri sorulan iki şüpheli şahıstan biri olan G.G. (32) tarafından ateş açılmıştır. Olayda iki polis memurumuz yaralanmıştır. Yaralanan polislerimizden birinin hayati tehlikesi mevcut olup, kimliği belirlenen şahısların yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Yapılan çalışmalarda; G adlı şahsın bugün saat 01: 00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde meydana gelen olayda E.M. (28) adlı şahıs ile 06: 00 sıralarında Başakşehir ilçemiz Güvercintepe Mahallesi'nde G.G. (61) adlı şahsı silahla vurarak öldürdüğü; T (35) ve A.T (42) adlı şahısları ise silahla yaraladığı tespit edilmiştir. İki farklı kasten öldürme ve iki yaralama olayının şüphelisi G.G.'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir" denildi.