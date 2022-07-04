Eyüpsultan'da  motosiklet hırsızlığı kamerada

EYÜPSULTAN'da, kasklı takan hırsız, park halindeki bir motosikleti çaldı. Hırsızlık bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eyüpsultan Topçular Mahallesi Rami Kışla Caddesi'nde 1 Temmuz cuma günü saat 19.47 sıralarında park halindeki bir motosiklet, kasklı bir hırsız tarafından çalındı. Kadir Güney, 81 BU 348 plakalı motosikletini işyerinin önüne park etti. Mesaiye kalan Güney, saat 22.00 sıralarında motosikletini kontrol etmek için dışarı çıktı. Güney, motosikletini park ettiği yerde bulamayınca olmadığını fark eden Güney, başka yere park etmiş olabileceğini düşünerek, farklı sokaklara baktı. Bir süre sonra motosikletinin çalındığını fark eden Güney, işyerinin güvenlik kamerası görüntüsüyle polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, motosikletin kask takmış bir kişi tarafından çalındığını tespit etti.

"BENDEN HIZLI ÇALIŞTIRIYOR"

KASKLA KİMLİĞİNİ GİZLEDİ

Kadir Güney'e ait motosikletin çalındığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Rami Kışla Caddesi üzerinde kimliğini gizlemek için kask takmış şüpheli, motosikletin çevresinde bir süre dolaşıyor. Kısa süre sonra motosiklete binip çalıştırarak uzaklaşıyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel