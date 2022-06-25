Son dakika haberi: İSTANBUL-ESKİ SEVGİLİSİNİN BABASI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN BATUHAN'IN AİLESİ KONUŞTU

Ümraniye'de 19 Mart 2022 tarihinde saat 07.00 sıralarında meydana gelen olayda, Kapalıçarşı'da bir kuyumcuda işçi olarak çalışan Batuhan Kurt, sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. 21 yaşındaki Batuhan Kurt'un katili eski kız arkadaşının babası olduğu tespit edildi. Cinayetle ilgili baba ile eski kız arkadaşıyla birlikte 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin cinayeti işlemeye gittiği anlar bindiği taksinin güvenlik kamerası tarafından, cinayet anı ise bir başka güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Şüpheli baba Hasan G. "Nitelikli tasarlayarak adam öldürmek" suçundan tutuklandı. Batuhan'ın katilinin yakalandığı haberini alan acılı aile olayın yaşandığı yere gelerek mutlu olduklarını belirtti.

"ÇOK SEVİNÇLİYİZ"

Eski kız arkadaşının babası Hasan G. tarafından bıçaklanarak öldürülen Batuhan Kurt'un annesi Mümine Kurt, " Çok sevinçliyim. Kızında babası gibi tutuklanmasını istiyorum. Kızın babasını azmettirdiğini düşünüyorum. Benim çocuğum çok sakin bir çocuktu. Benim çocuğum kimseye zarar verecek bir çocuk değildi. Onu işe giderken katlettiler. Bunu hazmedemiyorum. Kızın ve annesinin babası gibi tutuklanmasını istiyorum. Babası benim çocuğumun adresini, nerede çalıştığını bilmiyor. Bunları babasına Esmanur söylemiştir. Ben kızı tanımıyorum. Ölümünden iki gün sonra arkadaşı Esmanur'un sosyal hesabına mesaj atmış Batuhan'ı kaybettik diye. Sonra engellenmiş. Engellenince polis şüphelendi. Taksi görüntüleriyle eşleştirildi. Kızın babası olduğu ortaya çıktı. 95 gün bekledik. 95 gün sonra çocuğumun katili çok şükür tutuklandı" dedi.

"BİR BUÇUK SENELİK İLŞKİSİ VARMIŞ"Hayatını kaybeden Batuhan Kurt'un ağabeyi Oğuzhan Kurt ise, " Herhangi bir şüphemiz yoktu. Olaydan sonra gerçekleri öğrenmeye başladık. Aralarında husumet ve kavga yoktu. Böyle bir şey yaptığını bilmiyoruz. Bir buçuk senelik arkadaşlığı varmış. Beraber gezip dolaşıyorlarmış. Üniversiteye götürüp getiriyormuş. Bunları öğrendik. Biz bir ilişkisi olduğunu biliyorduk ama ismini bilmiyorduk. Aralarında bir şey olsa Batuhan bunu bize söylerdi" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel