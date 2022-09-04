Son dakika haberi! İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE DÖNERCİDE YANGIN Güncel Haberler Son dakika haberler... EMİNÖNÜ'NDE 7 katlı binanın giriş katındaki dönercinin bacasında yangın çıktı. EMİNÖNÜ'NDE 7 katlı binanın giriş katındaki dönercinin bacasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürece söndürüldü. Yangın, Hamidiye Caddesi'nde 7 katlı binanın giriş katındaki dönercinin bacasında saat 12.30 sıralarında bilinmeyen nedenle çıktı. Bacadan çıkan alevler çatıya da sirayet etti. İhbar üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, binada hasar oluştu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! İSTANBUL-EMİNÖNÜ'NDE DÖNERCİDE YANGIN - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.