İstanbul'dan kargo ile gönderilen uyuşturucuyu teslim alan 2 kişi tutuklandı - Haberler

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İstanbul'dan kargo ile gönderilen uyuşturucuyu teslim alan 2 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'dan Samsun'a kargo ile gönderilen uyuşturucuyu teslim alan 1'i kadın 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul'dan Samsun'a kargo ile gönderilen uyuşturucuyu teslim alan 1'i kadın 2 kişi, polisin takibi sonucu yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kargo ile Samsun'a uyuşturucu gönderileceğinin bilgisini alarak takip başlattı. Narkotik polisi yaptığı takip sonucu kargo ile gelen uyuşturucuyu teslim alan E.G.C. (33) adlı kadın ile arkadaşı S.Ö.'yü (42) 50 plakalı bir araçta yakaladı. Araçta yapılan aramada 493,27 gram metamfetamin, 5 adet ecstasy hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.G.C. ve S.Ö. adlı kadın "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.G.C. ve S.Ö. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

(Muhammer Ay/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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