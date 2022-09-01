Son dakika haberi! İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı Güncel Haberler Son dakika haber... Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahla ateş açıldı. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahla ateş açıldı. Alınan bilgiye göre, binaya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla birkaç el ateş edildi. Saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Güncel Kaynak: AA / Semra Orkan Türkiye Futbol Federasyonu İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

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