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Son dakika haberi! İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

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Son dakika haberi! İstanbul'daki TFF binasına silahla ateş açıldı

Son dakika haber... Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahla ateş açıldı.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) İstanbul Riva'daki merkez binasına silahla ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, binaya kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce dışarıdan silahla birkaç el ateş edildi.

Saldırıda yaralanan olmadığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Semra Orkan - Güncel

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