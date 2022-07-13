İSTANBUL'DAKİ OPERASYONLARDA 367 KİLOGRAM UYUŞTURUCU YAKALANDI İSTANBUL'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 4-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 367 kilogram uyuşturucu ve 39 bin 316 uyarıcı hap ele ele geçirilirken, 136 kişi tutuklandı. İSTANBUL'da uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik 4-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 367 kilogram uyuşturucu ve 39 bin 316 uyarıcı hap ele ele geçirilirken, 136 kişi tutuklandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan kişilere yönelik, İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. İstanbul genelinde 4-12 Temmuz tarihleri arasında yapılan operasyonlarda narkotik köpekleri kullanıldı. Operasyonlarda 367 kilogram uyuşturucunun yanı sıra 39 bin 316 adet extacy hap ele geçirildi. 1355 şüphelinin yakalandığı operasyonlarda, 136 kişi tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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