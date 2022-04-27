İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı - Haberler

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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon: 28 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 28 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, il genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Fatih merkezli gerçekleştirilen operasyonda adresler didik didik arandı. Narkotik ekiplerinin yanı sıra operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Öte yandan operasyon yapılan adreslerden biri de Gaziosmanpaşa Karayolları Mahallesi 575 sokakta bulunan 4 katlı binanın birinci katındaki daire oldu.

Yapılan operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında evlerde yapılan incelemelerde satışa hazır halde çok sayıda (fişeklenmiş) uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

(Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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