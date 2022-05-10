Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi

AA - Ali Ebubekir Tokcan - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İstanbul'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik başlatılan çalışma kapsamında Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa, Kağıthane ve Eyüpsultan'ın da arasında yer aldığı birçok ilçede 30 adrese operasyon yapıldı.

Havadan desteklenen operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde bulundu.

Operasyonda bazı kişiler gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülecek.

AA / Ali Ebubekir Tokcan - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title