Son dakika haberleri | İstanbul'da Twich üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon - Haberler

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Son dakika haberleri | İstanbul'da Twich üzerinden dolandırıcılık yapan şüphelilere operasyon

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre İSTANBUL'da ünlü yayıcılık platformu Twich uygulaması üzerinden kredi kartlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

İSTANBUL'da ünlü yayıcılık platformu Twich uygulaması üzerinden kredi kartlarını kullanarak dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'da 9 ilçede 18 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere sabah saatlerinde baskın yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Twich uygulaması üzerinden kredi kartlarını kullanarak dolandırcılık yaptıkları ve para akladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde İstanbul'da, 9 ilçede belirlenen 18 şüphelinin yakalanması için çok sayıda adrese baskın yapıldı. Bu baskınlardan biri de Bağcılar İnönü Mahallesi 425 Sokak'ta bulunan 3 katlı binada gerçekleşti. Özel harekat polislerinin desteği ile binaya giren ekipler, adreste arama yaptı. Gerek bu adreste gerekse operasyonun yapıldığı diğer adreslerde gözaltına alınan şüpheliler, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Operasyonun İstanbul merkezli Eskişehir, Balıkesir, Adana, İzmir, Çanakkale, Kırşehir ve Ankara illerinde gerçekleştiği öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Güncel

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