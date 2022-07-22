Son dakika haberi! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte DEAŞ adına faaliyette bulunan ve eylem arayışında olduğu değerlendirilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı. Tespit edilen şüphelilerin kullandığı Başakşehir, Bahçelievler, Esenyurt, Fatih, Esenler, Sultangazi ve Tuzla'daki 10 adrese sabah saatlerinde baskın yapan polis, 10 kişiyi yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Şüphelilerin işlemleri için emniyete götürüldüğü bildirildi. AA / Uğur İslamoğlu - Güncel İstanbul Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberi! İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.