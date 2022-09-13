Son dakika haberi! İSTANBUL'DA SUYA YÜZDE 40.38 ZAM GELDİ (1) Güncel Haberler Son dakika haber... İSTANBUL'da suya yüzde 40.38 zam yapıldı. İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da suya yüzde 40.38 zam yapıldı. İBB Meclis toplantısında İski'nin zam talebi değerlendirildi. İSKİ birinci kademe konutlarda 8.33 lira olan fiyatın yüzde 99.87 zamla 16.65 liraya yükseltilmesini talep etti. Ancak talep revize edildi ve oy birliğiyle alınan kararla İstanbul'da suya yüzde 40.38 zam yapıldı. Konutta kullanılan suyun birim fiyatı 11.69 TL'ye çıktı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel istanbul büyükşehir belediyesi İstanbul İSKİ DHA Güncel Haberler Son Dakika

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