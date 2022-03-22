İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI 3 OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler

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İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI 3 OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSTANBUL Emniyeti, sahteciliği önlemek amacıyla başlattığı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL Emniyeti, sahteciliği önlemek amacıyla başlattığı operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mart ayı içerisinde 3 ilçede 3 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Bağcılar'da, sahte polis, asker ve kurum kartları sattığı belirlenen bir şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi. Operasyonda, bilgisayar içerisinden, polis ve asker kimlikleri ile çeşitli kamu kurumlarının kimlik tasarımlarının çizimleri ele geçirildi.

Ümraniye'de ise sahte ilaç kutusu üretildiği tespit edilen iş yerinde yapılan aramalarda 6 şüpheli gözaltına alındı. İş yerinde, matbaada basılan toplam 12 bin 585 adet sahte ilaç kutusu ele geçirildi. Matbaa Ümraniye İlçe Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

Beyoğlu'nda bir iş yerinde ecza deposu izni olmadığı halde ilaç depolandığı tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. 2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda Kovid-19, kanser ve organ nakli tedavilerinde de kullanılan bin 970 kutu toplam 47 bin 627 adet ilaç ele geçirildi. İl Sağlık Müdürlüğü, şüphelilerin eczacılık ruhsatının iptal edilmesine için tahkikat başlattı. Ele geçirilen sahte kimlik, ilaç kutusu ve ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan toplam 9 şüpheli hakkında, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik, Kişilerin Hayatını Tehlikeye Sokacak Şekilde İlaç Üretme ve Satma ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununa Muhalefet suçlarından adli işlem yapıldı. Ele geçirilen sahte kimlik, ilaç kutusu ve ilaçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI 3 OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI 3 OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI 3 OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI 3 OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL'DA SAHTECİLİK OPERASYONLARI 3 OPERASYONDA 9 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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