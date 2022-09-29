Son dakika haberi: İstanbul'da sahte alkol operasyonunda 1 zanlı tutuklandı Güncel Haberler Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 830 litre etil alkol ele geçirildi. İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen operasyonda 11 bin 830 litre etil alkol ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece, Maltepe, Sultanbeyli ve Tuzla'da alkollü sıvı maddelerin imalatının yapıldığı ve piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, 4 ilçede belirledikleri adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 6 şüpheliyi yakaladı. Adreslerdeki aramalarda, 11 bin 830 litre etil alkol, 25 bin etiket, 470 sahte bandrol, 393 içki şişesi ile 32 bin 700 dolu makaron ve bin 340 paket kaçak sigara ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, 5'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Kaynak: AA / Güncel İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstanbul Tuzla Güncel Haberler Son Dakika

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