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Kayalıklarda mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

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Beylikdüzü'nde balık tutmak isterken kayalıklarda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Beylikdüzü'nde balık tutmak isterken kayalıklarda mahsur kalan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar sahilinde balık tutmak için kayalıklara çıkan iki arkadaştan biri ayağını burktu. Yürüyemediği için kayalıklarda mahsur kalan kişiyi kurtarmak için olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kayalıklardan kurtarılan kişi, ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

Beylikdüzü İtfaiye Güncel Haberler

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