İstanbul'da güvenlik kamera görüntülerinde ilginç anlar

İSTANBUL'da geçtiğimiz hafta güvenlik ve cep telefonu kameralarına ilginç görüntüler yansıdı. Boks maçı yapar gibi kavga edenlerden, otomobil kaputunda yolculuk edenlere, 5 kişinin bindiği motosikletten, kamyonet kasasında tuvaletini yapan kişiye kadar dikkat çeken insan manzaları kamera kayıtlarına girdi.

FATİH Laleli'de iki kişi arasındaki yumruklu kavga, çevredekiler tarafından boks maçı gibi izlendi. Kavga eden kişilerin boks hamleleriyle yumruklaşması nedeniyle, mahalle sakinlerinin kavgayı ayırmak yerine izlemeyi tercih ettiği dikkat çekti. Bu ilginç kavgayı cep telefonuyla görüntüleyen bir kişinin, 'Boksör mü bunlar?' dediği duyuldu.

İNŞAATTAN ATLADI BAYILDI

KAPUTUN ÜZERİNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

KAMYONET KASASINDA TUVALET YAPTI

Sultangazi Arnavutköy yolunda hareket halindeki kamyonetin kasasında bulunan bir kişi tuvaletini yaptı.