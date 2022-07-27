Son dakika haberi! İstanbul'da Dhkp/C Operasyonu: Gözaltına Alınan 2 Kişi Tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Sözde 'halk cephesi sorumlusu' oldukları belirtilen 2 kişi emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube ekipleri, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik 24 Temmuz'da operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan M.C.'nin Gazi Mahallesi ve Okmeydanı'nda örgüt adına vergilendirme yaptığı, sözde 'halk cephesi sorumlusu' olduğu belirlendi. Gözaltına alınan diğer şüpheli Ö.K.C.'nin de sözde halk cephesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, İstanbul Anadolu Bölgesi ve Eskişehir'den sorumlu olduğu, bir dönem örgütle bağlantılı bir dergide de faaliyet gösterdiği belirtildi.

Gözaltına alınan şüpheliler dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.