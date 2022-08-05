Son dakika haberi... İstanbul'da "değnekçilik operasyonu"nda 3 kişi gözaltına alındı Son dakika gündem haberi... İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Fatih ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Fatih ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yaptıkları tespit edilen 3 kişi yakalandı. Sivil trafik ekipleri, bazı kişilerin Fatih ilçesi Ragıp Gümüşpala Caddesi'ndeki metro inşaatının girişinde bulunan beton bariyerleri kaldırarak alanda korsan otoparkçılık yaptığı bilgisine ulaştı. Düzenlenen operasyonla bölgede "değnekçilik" yaptıkları tespit edilen Kemal D, Osman Y. ve Hakkı Ü, "Karayolları Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla gözaltına alındı. Güncel AA / Mehmet Kara İstanbul Fatih Güncel Haberler Son Dakika

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