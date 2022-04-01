İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı - Haberler

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a ve çatışma bölgeleri ile iltisaklı kişilere yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 ilçede 15 farklı adreste yapılan eş zamanlı operasyonda, örgütle bağlantılı oldukları gerekçesi ile 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu. Yakalanan 13 şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(Sadık Kahraman-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Terörle Mücadele, İstanbul, Terör, DEAŞ, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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